«Ак Барс» подписал однолетний контракт с экс-форвардом «Питтсбурга» Кевином Хэйсом

Казанский «Ак Барс» официально объявил о подписании контракта с 34-летним американским нападающим Кевином Хэйсом. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год — до 31 мая 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Два последних сезона форвард выступал за «Питтсбург Пингвинз» в НХЛ. В регулярном чемпионате 2025/26 он принял участие в 28 матчах и набрал 8 (4+4) очков.

«Переход в «Ак Барс» — отличная возможность применить в новой лиге свои навыки, лидерские качества и опыт, который я получил за годы карьеры. Хочу приносить пользу и делать всё возможное для достижения наших общих целей. От многих хоккеистов из НХЛ я слышал только хорошее о Казани. Знаю, что в городе любят хоккей и многого ждут от команды. Моя жена из России, и она всегда хотела, чтобы я сыграл здесь», — приводит слова Хэйса пресс-служба казанцев.

Всего в Национальной хоккейной лиге американец провёл 12 сезонов. На его счету 805 матчей в регулярных чемпионатах и 56 игр в плей-офф, в которых он суммарно набрал 472 (193+279) очка. До «Питтсбурга» Хэйс также выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Виннипег Джетс», «Филадельфию Флайерз» и «Сент-Луис Блюз».

Ранее Life.ru писал, что КХЛ изменила несколько правил в преддверии нового сезона. Эти поправки были разработаны на основе обратной связи от клубов и призваны сделать игру более захватывающей для зрителей, а также минимизировать количество пауз в ходе матчей.