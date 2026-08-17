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17 августа, 11:07

«Ждут зелёного света»: Спортивный эксперт допустил приток европейских хоккеистов в КХЛ

Менеджер Варицкий: Европейские хоккеисты ждут возможности приехать в КХЛ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Поток европейских хоккеистов в КХЛ может увеличиться после предстоящего сезона, считает спортивный менеджер Игорь Варицкий. По его словам, интерес к российской лиге остаётся высоким, однако многие пока ждут более благоприятных условий для переезда.

В это межсезонье в КХЛ уже приехали несколько европейцев, в том числе Мартин Фрк, Линус Вайссбах и Хенрик Хёукеланн. Специалист считает такие переходы важными, потому что потенциальные легионеры ориентируются прежде всего на отзывы соотечественников.

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«Желание, знаю, у них огромное. Они все ждут, когда загорится зелёный свет и не будет никаких проблем», — подчеркнул собеседник «Чемпионата».

При этом привлечь хоккеиста одним выгодным предложением сложно. Игроки сначала узнают у друзей и бывших партнёров, как устроена жизнь и работа в России, и только после этого принимают решение. Положительный опыт нынешних новичков может подтолкнуть других европейцев к переходу в КХЛ, резюмировал специалист.

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Тем временем хабаровский «Амур» полностью отказался от легионеров перед новым сезоном КХЛ. В клубе решили сделать ставку на российских хоккеистов и собственных воспитанников.

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Борис Эльфанд
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