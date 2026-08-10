Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 14:30

Тренер Назаров оценил трансферную кампанию КХЛ и готовность команд к сезону

Тренер Назаров: Почти все хоккеисты нашли клубы, безработных осталось мало

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Известный тренер Андрей Назаров подвёл итоги трансферной кампании клубов КХЛ и оценил предсезонную подготовку команд. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» он отметил, что трансферное окно становится более спокойным и равномерным, а большинство игроков, включая опытных ветеранов, уже трудоустроены. По его словам, безработных хоккеистов осталось совсем немного, и все они со временем найдут новые вызовы.

Тренер также заявил, что предстоящие предсезонные турниры помогут оценить физическую готовность команд. Он сравнил топ-клубы с «огромными грузовиками», которые наверняка подходят к сезону во всеоружии. Назаров добавил, что хоккеисты активно работают, а иностранцы в интервью хвалят Россию — и, по его мнению, абсолютно заслуженно: сильная экономика, высокие зарплаты и качественный хоккей. Он выразил надежду, что в новом сезоне победит только сильнейший.

ХК «Челны» пропустит сезон ВХЛ-2026/27 из-за финансовых проблем
ХК «Челны» пропустит сезон ВХЛ-2026/27 из-за финансовых проблем

А ранее Life.ru писал, что хоккеист Евгений Кузнецов стал игроком «Сибири». Трансфер состоялся на правах свободного агента. Для «Сибири» это одно из самых громких приобретений в истории клуба.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Андрей Назаров
  • КХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar