ХК «Челны» пропустит сезон ВХЛ-2026/27 из-за финансовых проблем

Хоккейный клуб «Челны» не сыграет в сезоне-2026/27 Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги. Решение связано с финансовыми трудностями.

В пресс-службе команды сообщили, что руководство рассмотрело все возможные варианты сохранения участия в турнире, однако обеспечить стабильное финансирование и выполнение обязательств перед лигой и игроками не удалось.

Президент клуба Фарид Салахов отметил, что речь идёт именно о приостановке выступлений, а не о полном прекращении существования команды.

«Мы понимаем, насколько болезненно прозвучат эти слова для всех, кто на протяжении многих лет поддерживал клуб. «Челны» — это часть истории нашего города, символ спортивного характера города и место, где выросло не одно поколение игроков и болельщиков. Это решение далось нам крайне тяжело», — заявил Салахов.

По его словам, текущие обстоятельства не позволяют продолжать участие в чемпионате на прежнем уровне. Клуб намерен сохранить возможность возвращения к соревнованиям в будущем.

Ранее Life.ru писал, что российский хоккеист Никита Кучеров занял первое место в рейтинге лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги среди действующих игроков. Вторую строчку занял чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. Замкнул тройку ещё один россиянин — нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.