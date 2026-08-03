Никита Кучеров возглавил рейтинг крайних форвардов НХЛ

Российский хоккеист Никита Кучеров занял первое место в рейтинге лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги среди действующих игроков. Обновлённый список 3 августа опубликовал официальный сайт НХЛ.

Вторую строчку занял чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. Замкнул тройку ещё один россиянин — нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. В рейтинг также вошёл Артемий Панарин, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс». Российский форвард расположился на 12-й позиции.

Кучеров получил первое место после выдающегося сезона в НХЛ. В 76 матчах регулярного чемпионата он набрал 130 очков, забросив 44 шайбы и отдав 86 результативных передач.

По итогам сезона россиянин был признан самым ценным игроком лиги. При этом первое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который записал на свой счёт 138 очков — 48 голов и 90 передач.

Ранее Life.ru писал, что российские хоккеисты Никита Кучеров и Андрей Василевский вошли в сборную звёзд сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги. Список лучших игроков опубликован на официальном сайте НХЛ.