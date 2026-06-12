Кучеров во второй раз получил «Харт трофи» как лучший игрок НХЛ
Обложка © X / NHL
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил приз «Харт трофи». Его вручают самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Об этом объявили перед пятым матчем финала Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом».
Второе место в голосовании занял канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Третьим стал канадский форвард «Колорадо» Натан Маккиннон. В регулярном чемпионате сезона-2025/26 Кучеров набрал 130 очков. Он забросил 44 шайбы и отдал 86 результативных передач в 76 матчах. Это позволило ему занять второе место в списке лучших бомбардиров лиги.
Кучеров во второй раз в карьере получил «Харт трофи». Он подтвердил статус одного из лучших хоккеистов современности. Награда стала признанием его стабильной игры.
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров спровоцировал вратаря «Монреаль Канадиенс» во время матча плей-офф НХЛ. Голкипер хозяев Якуб Добеш не сдержал эмоций и получил двухминутный штраф за удар форварда. Третья встреча серии состоялась в ночь на 25 апреля и завершилась со счётом 3:2 в пользу канадской команды. Инцидент произошёл во втором периоде — Кучеров подтолкнул соперника после того, как шайба пересекла линию ворот. Счёт в серии стал 2–1 в пользу «Монреаля».
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.