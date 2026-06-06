Российский вратарь по прозвищу Большой Кот признан лучшим в НХЛ

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал обладателем престижной награды «Везина Трофи». Информация об этом появилась на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Российский голкипер получает этот приз уже второй раз в карьере. Трофей ежегодно вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата.

По итогам голосования представитель «Тампы» набрал 114 очков. Его отрыв от преследователей оказался двукратным. Ближайший конкурент заработал почти в два раза меньше баллов.

Вторую строчку занял ещё один россиянин — Илья Сорокин. Страж ворот «Нью-Йорк Айлендерс» записал в свой актив 51 очко. Третье место досталось американцу Джереми Свэйману из «Бостон Брюинз», у которого 46 баллов.

Василевский продолжает удерживать высокую планку в НХЛ. Первый подобный трофей в его коллекции появился несколько лет назад, и теперь награда снова вернулась к нему.

Андрей Василевский — российский вратарь, выступающий за клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборную России. Признанный один из лучших голкиперов современности, он дважды выигрывал Кубок Стэнли (2020, 2021), становился обладателем «Конн Смайт Трофи» (2021) как самый ценный игрок плей-офф, а также неоднократно претендовал на «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю лиги, который завоевал в 2019 году). Василевский славится феноменальной реакцией, хладнокровием в самые напряжённые моменты игры и умением выручать команду в безвыходных ситуациях. Партнёры по команде дали россиянину прозвище «Большой Кот».

Ранее Life.ru писал, что Василевский установил историческое достижение в НХЛ.