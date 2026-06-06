Овечкин засобирался в Турцию в разгар переговоров с «Вашингтоном» о контракте

Российский хоккеист Александр Овечкин проводит летний отпуск в Москве вместе с супругой и двумя детьми. В одном из столичных ресторанов семья капитана «Вашингтон Кэпиталз» отпраздновала шестилетие младшего сына, вечеринка была оформлена в стиле Lego. 24 мая нападающий с женой посетил суперфинал Кубка России по футболу в «Лужниках», сообщает NEWS.ru.

По данным издания, часть отпуска семья Овечкина проведёт в Турции в отеле по системе «всё включено» — Александр будет поддерживать форму зарядкой и пляжным волейболом. Его контракт с «Вашингтоном» действует до 1 июля, после чего хоккеист станет неограниченно свободным агентом, но сам он пока не определился с будущим.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов на полях ПМЭФ заявил, что Овечкин планирует продлить соглашение с «Кэпиталз», чтобы двигаться дальше и ставить новые рекорды, а хоккейный агент Алексей Дементьев считает, что ему стоит остаться в Вашингтоне для побития ещё одного достижения Уэйна Гретцки.

Напомним, 13 мая Александр Овечкин вернулся в Москву после завершения сезона в НХЛ. В Россию спортсмен прилетел вместе с семьёй. Кроме того, хоккеист защитил диссертацию и получил степень кандидата педагогических наук.