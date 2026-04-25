Кучеров спровоцировал вратаря «Монреаля» на удаление в матче плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров спровоцировал вратаря «Монреаль Канадиенс» прямо во время матча плей-офф НХЛ. Голкипер хозяев Якуб Добеш не сдержал эмоций и получил двухминутный штраф за удар форварда.

Третья встреча серии состоялась в ночь на 25 апреля по московскому времени и завершилась со счётом 3:2 в пользу канадской команды. Инцидент произошёл во втором периоде — Кучеров подтолкнул соперника после того, как шайба пересекла линию ворот. Теперь счёт в серии стал 2–1 в пользу «Монреаля». Четвёртый матч пройдёт 27 апреля.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Никита Кучеров забросил первую шайбу в плей-офф НХЛ-2026 во втором матче серии Кубка Стэнли между «Тампой» и «Монреалем». Он поразил ворота во втором периоде, спас команду от поражения в основное время, а в овертайме победный бросок оформил Янис Мозер — итоговый счёт 3:2. Это первый гол Кучерова в Кубке Стэнли за последние 17 игр, до этого он не забивал с 2023 года. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 бросков.