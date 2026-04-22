Кучеров забросил первую шайбу в плей-офф НХЛ и помог «Тампе» обыграть «Монреаль»

Российский хоккеист Никита Кучеров забросил первую шайбу в плей-офф НХЛ-2026. Это случилось во втором матче серии Кубка Стэнли между «Тампой» и «Монреалем».

Россиянин поразил ворота соперника во втором периоде и спас свою команду от поражения в основное время — встреча докатилась до овертайма. Там победный бросок оформил Янис Мозер. Итоговый счёт — 3:2 в пользу «Лайтнинг». Стоит отметить, что это первый гол Кучерова за последние 17 игр в Кубке Стэнли, до этого он не забивал с 2023 года.

Гол Кучерова в ворота «Монреаля».

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 бросков. Нападающий «Монреаля» Иван Демидов очков не набрал.

«Тампа» восстановила равновесие в серии — 1:1. Третья игра пройдёт 25 апреля на льду канадцев.

В первом матче серии Кучеров отдал две голевые передачи. Это позволило ему довести общее количество очков в плей-офф (голы + пасы) до 173. Теперь он занимает чистое 19-е место среди всех игроков в истории Кубка Стэнли. Он обошёл таких звёзд, как Марио Лемье (172 очка) и Петер Форсберг (171).