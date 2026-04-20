В НХЛ случилась модная революция: всё из-за мощных ног и «хоккейных ягодиц»

В НХЛ набирает силу новый модный тренд: игроки всё чаще выбирают брюки и джинсы более свободного кроя. Как пишет The Athletic, причина не только в смене вкусов, но и в самой хоккейной физиологии — у многих спортсменов слишком мощные бёдра и ягодицы, чтобы комфортно влезать в узкие модели.

Хоккеисты прямо говорят, что эпоха обтягивающих брюк была для них мучительной. Форвард Райан Ривз шутливо свёл проблему к двум словам: Quads and booty, то есть квадрицепсы и ягодицы. Защитники «Бостона» Джонатан Аспиро и Эндрю Пик тоже признались, что узкие модели либо не сходились в ногах, либо висели на талии слишком мешком.

Объяснение у этого довольно простое. Тренер по физподготовке «Каролины» Билл Бёрнистон рассказал, что вся мощь хоккеиста идёт «от земли вверх»: межсезонье игроки проводят на упражнениях, которые развивают ягодичные мышцы, квадрицепсы, пах и взрывную силу. Поэтому типичный игрок НХЛ по телосложению ближе не к бегуну-марафонцу, а к человеку с очень тяжёлым и сильным низом.

На тренд наложились и перемены в самой лиге. В сезоне 2025/26 НХЛ фактически отказалась от старого жёсткого дресс-кода: клубам запретили навязывать игрокам формальные правила одежды, потребовав лишь, чтобы внешний вид соответствовал современным модным нормам. После этого хоккеисты стали заметно свободнее экспериментировать с посадкой, тканями и стилем.

Снаружи это совпало с общим мужским трендом на более расслабленный силуэт. Представители Bonobos, которых The Athletic цитирует в материале, говорят, что рынок уже несколько лет уходит от skinny-моделей в сторону relaxed fit. И для игроков НХЛ эта мода оказалась не просто красивой, а буквально спасительной: наконец-то вещи начали учитывать, что под пиджаком у них не офисные ноги, а хоккейные.

Так что история здесь не только про одежду. По сути, НХЛ просто догнала реальность: хоккеисты годами втискивались в вещи, которые были придуманы не для их телосложения. Теперь мода развернулась в их сторону — и, судя по реакции игроков вроде Давида Пастрняка, возвращаться к узким брюкам там уже никто особенно не хочет.

