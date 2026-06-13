Кучеров и Василевский попали в символическую сборную сезона НХЛ

Российские хоккеисты Никита Кучеров и Андрей Василевский вошли в сборную звёзд сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги. Список лучших игроков опубликован на официальном сайте НХЛ.

Помимо представителей «Тампа-Бэй Лайтнинг», в символическую команду также включены Джейсон Робертсон («Даллас Старз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), защитники Кейл Макар («Колорадо Эвеланш») и Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»).

Кучеров ранее стал обладателем «Харт Трофи» как самый ценный игрок регулярного чемпионата. Он завершил сезон со 130 очками, уступив лишь Макдэвиду в гонке бомбардиров.

Василевский провёл 58 матчей и одержал 39 побед, став лидером лиги по этому показателю среди вратарей. Он же был награждён «Везина Трофи». Вторым в голосовании стал российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин, установивший по ходу сезона несколько рекордов, но не попавший с командой в плей-офф.

НХЛ также объявила символическую сборную новичков. В неё вошли нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов и защитник «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин. Кроме россиян в сборную новичков сезона вошли Беккетт Сеннеке, Джимми Снаггеруд, Мэттью Шефер и вратарь Якуб Добеш.