Двух российских хоккеистов включили в символическую команду новичков НХЛ

Российские хоккеисты Иван Демидов и Александр Никишин вошли в символическую сборную новичков сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги. Список лучших дебютантов года опубликован на официальном сайте НХЛ.

Форвард «Монреаль Канадиенс» Демидов стал лидером голосования среди нападающих, набрав 195 баллов. В завершившемся регулярном чемпионате он записал на свой счёт 62 очка (19 шайб и 43 передачи) в 82 матчах, а в плей-офф добавил ещё девять результативных действий.

Защитник «Каролина Харрикейнз» Никишин получил 184 балла и показал второй результат среди игроков обороны. В регулярном сезоне россиянин набрал 33 очка, а в текущем розыгрыше Кубка Стэнли отметился одной результативной передачей. Его команда продолжает борьбу за главный трофей лиги.

Кроме россиян в сборную новичков сезона вошли Беккетт Сеннеке, Джимми Снаггеруд, Мэттью Шефер и вратарь Якуб Добеш.

Ранее российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил приз «Харт трофи». Его вручают самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Об этом объявили перед пятым матчем финала Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом».