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8 июня, 00:24

Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз перешёл в клуб НХЛ «Юта»

Вадим Мороз. Обложка © Telegram / ХК Динамо Минск

Вадим Мороз. Обложка © Telegram / ХК Динамо Минск

Белорусский нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Игрок подписал контракт с клубом «Юта Маммот». По информации агента Дэна Мильштейна, соглашение новичка рассчитано на два года. Минский клуб компенсацию за игрока не получит.

В Континентальной хоккейной лиге Мороз провёл четыре сезона, сыграв 247 матчей и набрав 118 очков (62 шайбы и 56 результативных передач).

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«Юта» проводит второй сезон в НХЛ и в этом году впервые вышла в плей-офф, однако уступила в первом раунде Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» со счётом 2-4. За команду также выступает российский защитник Михаил Сергачёв.

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Артём Гапоненко
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