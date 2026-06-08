Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз перешёл в клуб НХЛ «Юта»

Белорусский нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Игрок подписал контракт с клубом «Юта Маммот». По информации агента Дэна Мильштейна, соглашение новичка рассчитано на два года. Минский клуб компенсацию за игрока не получит.

В Континентальной хоккейной лиге Мороз провёл четыре сезона, сыграв 247 матчей и набрав 118 очков (62 шайбы и 56 результативных передач).

«Юта» проводит второй сезон в НХЛ и в этом году впервые вышла в плей-офф, однако уступила в первом раунде Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» со счётом 2-4. За команду также выступает российский защитник Михаил Сергачёв.