Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов стал игроком новосибирского хоккейного клуба «Сибирь». Трансфер состоялся на правах свободного агента. Детали контракта не разглашаются.

«Очень рад присоединиться к команде. С нетерпением жду выхода на лёд в Новосибирске. Славься, «Сибирь», — сказал Кузнецов.

Для «Сибири» это одно из самых громких приобретений в истории клуба. Кузнецов ранее выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, а также в составе сборной России становился чемпионом мира в 2012 и 2014 годах.

Ранее мадридский «Реал» официально объявил о подписании контракта с нападающим сборной Кот-д’Ивуара Яном Диоманде, который перешёл из немецкого «Лейпцига». Соглашение рассчитано до конца июня 2033 года. По информации СМИ, трансфер обошёлся клубу в 125 млн евро, но с учётом бонусов эта сумма может достигнуть 135 млн, а при выполнении особых условий — и вовсе 140 млн евро.