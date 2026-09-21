Овечкин получил травму перед стартом сезона НХЛ, сообщили СМИ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму нижней части тела и пока не выходит на лёд. Состояние российского форварда оценивается ежедневно, сообщила журналистка The Hockey News Сэмми Силбер.

Из-за повреждения 41-летний россиянин не попал в состав на предсезонный матч с «Филадельфией». Днём 21 сентября он также пропустил тренировку «Вашингтона».

Тренерский штаб намерен следить за состоянием Овечкина в течение недели. После этого в клубе решат, сможет ли капитан принять участие хотя бы в одном из оставшихся матчей предсезонки. Характер и обстоятельства получения травмы не раскрываются.

Первую выставочную встречу против «Бостона» Овечкин также пропустил. «Вашингтон» уступил сопернику со счётом 2:3 в серии буллитов.

До завершения предсезонной подготовки у «Кэпиталз» остаются три игры: с «Филадельфией» 21 и 26 сентября и с «Бостоном» 25 сентября. Первый матч регулярного чемпионата команда проведёт 2 октября против «Каролины».

Овечкин готовится к своему 22-му сезону в НХЛ. На счету российского нападающего рекордные для регулярных чемпионатов лиги 929 шайб в 1573 матчах.