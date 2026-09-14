Овечкин вышел на лёд с «Вашингтоном» после возвращения в США

Александр Овечкин провёл первую тренировку с «Вашингтон Кэпиталз» после возвращения в США. Российский нападающий вышел на лёд вместе с партнёрами по команде. Об этом сообщила в соцсети X журналистка Сэмми Силбер, опубликовав видео с хоккеистом в форме столичного клуба.

«Александр Овечкин вернулся на лёд», — написала она.

Россиянин прибыл в расположение «Вашингтона» несколькими днями ранее. Тогда он встретился с одноклубниками на тренировочной базе, однако к занятиям ещё не присоединялся.

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 30 сентября по московскому времени. Овечкин уже является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов лиги. Теперь его отделяют 11 голов от рекорда Уэйна Гретцки по общему количеству шайб в НХЛ с учётом матчей плей-офф.

Ранее Life.ru показывал возвращение Овечкина в расположение «Вашингтона». На клубной базе капитан тепло поприветствовал партнёров рукопожатиями и объятиями.