«Вашингтон» впервые не поздравил Овечкина с днём рождения

«Вашингтон Кэпиталз» впервые не опубликовал в своих соцсетях традиционное поздравление капитану Александру Овечкину с днём рождения. 17 сентября российскому хоккеисту исполнился 41 год.

В предыдущие годы клуб регулярно посвящал Овечкину отдельные праздничные публикации. При этом сейчас капитан никуда из медиаповестки «Вашингтона» не исчез: пресс-служба разместила множество фотографий с тренировочного лагеря, на которых присутствует россиянин.

День рождения Овечкина пришёлся на период обсуждения его участия в предвыборном ролике ЕР. На Западе это вызвало критику, а член Палаты представителей США Джо Уилсон обратился к НХЛ с требованием отреагировать на действия хоккеиста. Сам Овечкин объяснил участие в видео тем, что является россиянином и поддерживает свою страну.

«Вашингтон», комментируя ситуацию, напомнил, что Овечкин — гражданин России, который проводит межсезонье в Москве, и подчеркнул, что клуб сосредоточен на предстоящем сезоне и его выступлениях на льду. Почему в этот раз отдельного поздравления с днём рождения не было, команда не объясняла.

Сам праздник тоже прошёл без одной привычной детали. По словам журналистки The Hockey News Сэмми Силбер, Овечкин признался, что не стал пробовать праздничный торт из-за диеты.

Россиянин готовится к своему 22-му сезону в НХЛ. Летом он подписал с «Вашингтоном» новый однолетний контракт.

Ранее Life.ru сообщал, что Александра Овечкина объявили персоной нон грата в Латвии. Решение о запрете на въезд в страну было принято на неопределённый срок.