Овечкин ответил критикам в США: «Россия — мой дом, и я поддерживаю свою страну»
Александр Овечкин. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Washington Capitals
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал волну критики в свой адрес после участия в предвыборном ролике партии «Единая Россия». Хоккеист заявил, что Россия остаётся его родиной, где он планирует жить после завершения спортивной карьеры вместе со своей семьёй.
«Что касается видео — я русский. Когда я закончу играть в хоккей, я, скорее всего, буду жить там, там будут жить мои дети, моя семья. Мой дом — Россия, здесь [в Вашингтоне] мой второй дом, здесь много моих друзей. Я надеюсь, всё будет хорошо», — сказал хоккеист.
Овечкин также подчеркнул, что поддерживает свою страну и выступает за мир во всём мире.
Участие одного из самых узнаваемых российских спортсменов в предвыборной кампании вызвало широкий резонанс в американских СМИ и среди болельщиков. Клуб оперативно отреагировал на ситуацию, подчеркнув, что участие Овечкина в ролике является его личным делом и не противоречит внутренним правилам организации.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.