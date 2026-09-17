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Регион
Опубликовано 17 сентября, 19:20

Овечкин ответил критикам в США: «Россия — мой дом, и я поддерживаю свою страну»

Александр Овечкин. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Washington Capitals

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал волну критики в свой адрес после участия в предвыборном ролике партии «Единая Россия». Хоккеист заявил, что Россия остаётся его родиной, где он планирует жить после завершения спортивной карьеры вместе со своей семьёй.

«Что касается видео — я русский. Когда я закончу играть в хоккей, я, скорее всего, буду жить там, там будут жить мои дети, моя семья. Мой дом — Россия, здесь [в Вашингтоне] мой второй дом, здесь много моих друзей. Я надеюсь, всё будет хорошо», — сказал хоккеист.

Овечкин также подчеркнул, что поддерживает свою страну и выступает за мир во всём мире.

Песков не стал комментировать критику Овечкина в США из-за видео «Единой России»
Песков не стал комментировать критику Овечкина в США из-за видео «Единой России»

Участие одного из самых узнаваемых российских спортсменов в предвыборной кампании вызвало широкий резонанс в американских СМИ и среди болельщиков. Клуб оперативно отреагировал на ситуацию, подчеркнув, что участие Овечкина в ролике является его личным делом и не противоречит внутренним правилам организации.

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