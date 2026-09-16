Российский хоккеист Александр Овечкин стал объектом нападок в США после того, как снялся в предвыборном ролике «Единой России». В Кремле не стали комментировать реакцию американцев.

«Нет. Это не тема для наших комментариев», — ответил на соответствующий вопрос пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, Овечкин снялся в предвыборном ролике «Единой России». Клуб «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал событие словами, что хоккеист является гражданином РФ и после завершения карьеры намерен жить в Москве.