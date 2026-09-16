«Вашингтон» прокомментировал участие Овечкина в ролике «Единой России»

«Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал участие капитана команды Александра Овечкина в предвыборном ролике «Единой России». В клубе подчеркнули, что хоккеист является гражданином РФ и после завершения карьеры намерен жить в Москве, передаёт Associated Press.

«Александр Овечкин — гражданин России, который проводит межсезонье со своей семьёй в Москве и будет жить там по завершении карьеры», — сказано в заявлении клуба.

В «Кэпиталз» также назвали россиянина ветераном спорта Вашингтона и важной частью местного сообщества. Представители команды добавили, что сейчас внимание как самого форварда, так и клуба сосредоточено на предстоящем сезоне.

Ранее Овечкин снялся в предвыборном ролике «Единой России», посвящённом выборам депутатов Госдумы девятого созыва. 40-летний нападающий остаётся лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ: на его счету 929 шайб в 1573 матчах. С учётом плей-офф россиянин забросил 1006 голов.

Ранее Александр Овечкин появился на тренировке «Вашингтона» с новой клюшкой, на которой нанесены буквы MVO. Они совпадают с инициалами его покойного отца — Михаила Викторовича Овечкина. Для капитана «Кэпиталз» это была первая тренировка с командой после возвращения в США. Во время занятия россиянин несколько раз использовал новую клюшку, чередуя её с привычной.