Хоккеиста Овечкина объявили персоной нон грата в Латвии

Российскому хоккеисту и капитану клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину запретили въезд в Латвию. Решение принято на неопределённый срок, сообщила глава МИД страны Байба Браже.

По словам министра, Овечкин включён в список нежелательных лиц Латвии. Также персоной нон грата объявили президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва.

Решение латвийских властей прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что таким образом глава внешнеполитического ведомства страны пытается привлечь к себе внимание.

Поводом для критики Овечкина ранее стало его участие в предвыборном ролике партии «Единая Россия». Сам спортсмен говорил, что удивлён подобной реакцией и не отказывается от своих взглядов.

Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. В составе команды он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году, а также установил рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах.

Ранее Life.ru писал, что Александр Овечкин ответил на критику после участия в предвыборном ролике «Единой России». Хоккеист заявил, что считает Россию своим домом и рассчитывает вернуться туда после завершения карьеры. При этом спортсмен отметил, что Вашингтон также стал для него важным местом, где он провёл много лет и обрёл друзей.