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Регион
Опубликовано 18 сентября, 02:48

Захарова увидела фрейдизм в запрете Латвии на въезд в страну Овечкина

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Запрет на въезд в Латвию для российских спортсменов стал поводом для ироничного комментария представителя МИД России Марии Захаровой. Дипломат заявила, что глава латвийского внешнеполитического ведомства Байба Браже таким образом решила привлечь к себе внимание спортсменов.

Браже внесла в список нежелательных лиц хоккеиста Александра Овечкина и президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва.

«Мне кажется, в этом есть что-то фрейдистское — у неё был единственный шанс обратить их внимание на себя, и она им воспользовалась», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Овечкин ответил критикам в США: «Россия — мой дом, и я поддерживаю свою страну»
Овечкин ответил критикам в США: «Россия — мой дом, и я поддерживаю свою страну»

Ранее Латвия запретила въезд Александру Овечкину, капитану клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Ограничение действует на неопределённый срок. Поводом для критики Овечкина ранее стало его участие в предвыборном ролике партии «Единая Россия». Сам спортсмен говорил, что удивлён подобной реакцией и не отказывается от своих взглядов.

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Лия Мурадьян
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