Захарова увидела фрейдизм в запрете Латвии на въезд в страну Овечкина

Запрет на въезд в Латвию для российских спортсменов стал поводом для ироничного комментария представителя МИД России Марии Захаровой. Дипломат заявила, что глава латвийского внешнеполитического ведомства Байба Браже таким образом решила привлечь к себе внимание спортсменов.

Браже внесла в список нежелательных лиц хоккеиста Александра Овечкина и президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва.

«Мне кажется, в этом есть что-то фрейдистское — у неё был единственный шанс обратить их внимание на себя, и она им воспользовалась», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Латвия запретила въезд Александру Овечкину, капитану клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Ограничение действует на неопределённый срок. Поводом для критики Овечкина ранее стало его участие в предвыборном ролике партии «Единая Россия». Сам спортсмен говорил, что удивлён подобной реакцией и не отказывается от своих взглядов.