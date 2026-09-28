«Металлург» разгромил «Авангард» и одержал пятую победу подряд в КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, разгромив на выезде омский «Авангард» со счётом 5:1. Встреча прошла 28 сентября в Омске.

Главным героем матча стал Никита Михайлис, оформивший дубль. Нападающий открыл счёт уже на первой минуте, а во втором периоде забросил свою вторую шайбу. Ещё по голу у магнитогорцев записали на свой счёт Нэйтан Тодд, Руслан Исхаков и Никита Коротков. Единственную шайбу «Авангарда» забросил Кирилл Адамчук.

Перед этой встречей команда Андрея Разина уже выиграла четыре матча подряд, победив «Барыс», «Нефтехимик», «Салават Юлаев» и «Ак Барс». Теперь победная серия магнитогорцев достигла пяти игр.

После десяти матчей «Металлург» набрал 17 очков и закрепился среди лидеров Восточной конференции. «Авангард» после девяти встреч имеет восемь баллов. Следующий матч магнитогорцы проведут 30 сентября в гостях против «Шанхайских Драконов». Омичи 2 октября дома сыграют с тольяттинской «Ладой».

Ранее сообщалсь, что Металлург» дома обыграл «Ак Барс» со счётом 2:1, забросив обе шайбы в третьем периоде. Гости открыли счёт на 19-й минуте (Семёнов), но после перерыва Минулин сравнял, а Вовченко вскоре вывел хозяев вперёд — его шайба стала победной. В концовке «Ак Барс» снял вратаря при большинстве, но удержать преимущество магнитогорцы не позволили.