«Металлург» обыграл «Ак Барс» со счётом 2:1 и одержал четвёртую победу подряд

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл казанский «Ак Барс» со счётом 2:1. Обе шайбы хозяева забросили третьем периоде.

Гости открыли счёт на 19-й минуте: Кирилл Семёнов вышел один на один с вратарём Александром Смолиным и отправил шайбу в ворота. Во втором периоде казанцы удержали преимущество, хотя моменты возникали у обеих команд.

Перелом наступил после перерыва. На 46-й минуте Артём Минулин сравнял счёт, а ещё через три с небольшим минуты Даниил Вовченко вывел хозяев вперёд. Его шайба стала победной.

В концовке «Ак Барс» получил четырёхминутное большинство и снял вратаря ради дополнительного полевого игрока, но магнитогорцы сохранили преимущество.

Для «Металлурга» это четвёртая победа подряд. Перед встречей соперники имели по 13 очков и занимали первые две строчки Восточной конференции. Теперь у команды Андрея Разина 15 очков, у казанцев осталось 13.

Это была уже вторая игра команд в нынешнем сезоне. Первую, в Казани, магнитогорцы тоже выиграли — 3:2 по буллитам.