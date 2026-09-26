«Металлург» обыграл «Ак Барс» со счётом 2:1 и одержал четвёртую победу подряд
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Магнитогорский «Металлург» дома обыграл казанский «Ак Барс» со счётом 2:1. Обе шайбы хозяева забросили третьем периоде.
Гости открыли счёт на 19-й минуте: Кирилл Семёнов вышел один на один с вратарём Александром Смолиным и отправил шайбу в ворота. Во втором периоде казанцы удержали преимущество, хотя моменты возникали у обеих команд.
Перелом наступил после перерыва. На 46-й минуте Артём Минулин сравнял счёт, а ещё через три с небольшим минуты Даниил Вовченко вывел хозяев вперёд. Его шайба стала победной.
В концовке «Ак Барс» получил четырёхминутное большинство и снял вратаря ради дополнительного полевого игрока, но магнитогорцы сохранили преимущество.
Для «Металлурга» это четвёртая победа подряд. Перед встречей соперники имели по 13 очков и занимали первые две строчки Восточной конференции. Теперь у команды Андрея Разина 15 очков, у казанцев осталось 13.
Это была уже вторая игра команд в нынешнем сезоне. Первую, в Казани, магнитогорцы тоже выиграли — 3:2 по буллитам.
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