ЦСКА выиграл армейское дерби со СКА со счётом 6:5, Карнаухов оформил хет-трик

Столичный ЦСКА продлил победную серию до шести матчей, обыграв петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 6:5 в Москве. Главным героем встречи стал Павел Карнаухов, забросивший три шайбы.

Нападающий ЦСКА отличился на 11-й, 38-й и 40-й минутах. Ещё дважды ворота петербургской команды поразил Николай Коваленко — на 14-й и 23-й минутах. Шестую шайбу москвичей на 45-й минуте забросил Дмитрий Бучельников.

СКА пять раз сокращал отставание. В составе петербуржцев дубль оформил Василий Атанасов, ещё по одной шайбе забросили Рокко Гримальди, Никита Дишковский и Владислав Романов.

Для Карнаухова этот хет-трик стал вторым в карьере в КХЛ. Впервые трижды за один матч он отличился 1 октября 2020 года в игре против московского «Спартака», завершившейся победой ЦСКА со счётом 5:4.

После десяти матчей сезона у ЦСКА 14 очков и второе место в Западной конференции. СКА также набрал 14 очков, но провёл на одну встречу меньше и занимает третью позицию, уступая москвичам по числу побед в основное время. Петербургский клуб прервал серию из четырёх побед.

1 октября ЦСКА сыграет в гостях с минским «Динамо». СКА 3 октября примет владивостокский «Адмирал».

Ранее челябинский «Трактор» вырвал победу у московского «Динамо» в овертайме — 2:1. После восьми матчей у «Трактора» шесть очков — команда занимает 11-е место в Восточной конференции. Московское «Динамо» набрало 11 очков в 11 встречах и идёт шестым на Западе.