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Опубликовано 4 октября, 17:35

Судью матча КХЛ Никиту Новикова унесли со льда на носилках после удара шайбой

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Линейный арбитр Никита Новиков получил травму во время матча регулярного чемпионата КХЛ между екатеринбургским «Автомобилистом» и хабаровским «Амуром». После попадания шайбы в колено судья не смог самостоятельно покинуть площадку.

Инцидент произошёл в концовке первого периода. После отскока шайба угодила Новикову в ногу, арбитр упал на лёд и долго не мог подняться.

На площадку вышли медики, которые перенесли пострадавшего на носилки и увезли в подтрибунное помещение. Продолжить встречу Новиков не смог. После этого единственным линейным арбитром матча остался Владимир Бутурлин. Информации о точном характере травмы Новикова и сроках восстановления пока нет.

Игрока «Салавата Юлаева» унесли на носилках во время матча с «Локомотивом»
Игрока «Салавата Юлаева» унесли на носилках во время матча с «Локомотивом»

Ранее Life.ru рассказывал, что нападающий «Трактора» Никита Сошников получил травму в матче КХЛ со «Спартаком», влетев лицом в борт, и его увезли с площадки на носилках. Главный тренер челябинцев Скотт Гордон сообщил, что хоккеиста не госпитализировали и переломов у него нет.

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Анастасия Никонорова
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