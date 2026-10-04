Судью матча КХЛ Никиту Новикова унесли со льда на носилках после удара шайбой

Линейный арбитр Никита Новиков получил травму во время матча регулярного чемпионата КХЛ между екатеринбургским «Автомобилистом» и хабаровским «Амуром». После попадания шайбы в колено судья не смог самостоятельно покинуть площадку.

Инцидент произошёл в концовке первого периода. После отскока шайба угодила Новикову в ногу, арбитр упал на лёд и долго не мог подняться.

На площадку вышли медики, которые перенесли пострадавшего на носилки и увезли в подтрибунное помещение. Продолжить встречу Новиков не смог. После этого единственным линейным арбитром матча остался Владимир Бутурлин. Информации о точном характере травмы Новикова и сроках восстановления пока нет.

Ранее Life.ru рассказывал, что нападающий «Трактора» Никита Сошников получил травму в матче КХЛ со «Спартаком», влетев лицом в борт, и его увезли с площадки на носилках. Главный тренер челябинцев Скотт Гордон сообщил, что хоккеиста не госпитализировали и переломов у него нет.