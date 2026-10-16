«Нефтехимик» в овертайме победил «Трактор» и закрепился среди лидеров КХЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал домашнюю победу над челябинским «Трактором» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Основное время встречи завершилось вничью, а исход игры решил гол в дополнительном периоде. Итоговый счёт — 3:2 в пользу хозяев.

В составе нижнекамцев отличились Матвей Надворный, забросивший шайбу на пятой минуте, и Рафаэль Бикмуллин, поразивший ворота соперника на восьмой. Победный гол на 65-й минуте забил Герман Точилкин. У челябинской команды шайбы на свой счёт записали Андрей Светлаков, отличившийся на восьмой минуте, и Михаил Григоренко, забросивший на 29-й.

После этой встречи «Нефтехимик» набрал 20 очков и занимает второе место в Восточной конференции. «Трактор» с 13 очками располагается на десятой строчке. Следующие матчи команды проведут 18 октября на выезде — нижнекамцы встретятся с московским ЦСКА, а челябинцы сыграют против омского «Авангарда».

В других играх дня московский «Спартак» во Владивостоке разгромил местный «Адмирал» (5:1), омский «Авангард» победил екатеринбургский «Автомобилист», а казанский «Ак Барс» прервал серию поражений, победив «Шанхай Дрэгонс».