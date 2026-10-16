«Динамо» уступило «Торпедо», проиграв восемь из девяти последних матчей в КХЛ

Нижегородское «Торпедо» обыграло московское «Динамо» со счётом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Для бело-голубых это поражение стало четвёртым подряд в выездных встречах. При этом за последние девять игр москвичи одержали лишь одну победу.

В составе «Торпедо» дублями отметились Амир Гараев, забросивший шайбы на 16-й и 58-й минутах, и Сергей Гончарук, отличившийся на 21-й и 50-й. Ещё один гол на 36-й минуте забил Даниил Сероух. У московского клуба шайбы забросили Даниил Пыленков, Максим Летунов, Марио Паталаха и Павел Шэн.

Нижегородцы впервые с 3 декабря 2023 года обыграли «Динамо» на домашнем льду. Тогда встреча завершилась со счётом 4:1. После этого москвичи пять раз подряд побеждали «Торпедо» в гостях.

Это поражение стало восьмым в последних девяти играх для бело-голубых. Единственную победу за последние девять встреч команда одержала над петербургским СКА, выиграв со счётом 4:3 в овертайме.

«Торпедо» набрало 21 очко в 15 матчах и поднялось на четвёртое место в Западной конференции. «Динамо» с 14 очками после 18 игр занимает девятую строчку. 18 октября москвичи сыграют на выезде с тольяттинской «Ладой», а 19 октября нижегородцы встретятся в гостях с череповецкой «Северсталью».

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