Ларионов может лишиться поста в СКА: на его место рассматривают Разина и Ротенберга

Петербургский СКА может расстаться с главным тренером Игорем Ларионовым на фоне серии неудачных матчей. В числе возможных преемников специалиста рассматриваются Андрей Разин и Роман Ротенберг, сообщает «Спорт-Экспресс».

Поводом для разговоров о перестановках стали результаты петербургских армейцев в нынешнем сезоне КХЛ. Команда потерпела пять поражений подряд и опустилась на восьмую строчку Западной конференции, набрав 17 очков в 15 встречах.

Последней неудачей стало домашнее поражение от тольяттинской «Лады» со счётом 0:1. Причём соперник впервые в истории КХЛ сумел обыграть петербуржцев, что лишь усилило вопросы к работе тренерского штаба.

Одним из кандидатов на замену Ларионову называют Андрея Разина. Специалист с 2023 года работал в магнитогорском «Металлурге» и привёл команду к победе в Кубке Гагарина. Однако в начале октября его временно отстранили от исполнения обязанностей из-за разногласий с хоккеистами. Руководство «Магнитки» передало команду Владимиру Воробьёву.

Другой вариант — возвращение Романа Ротенберга, который руководил СКА с 2022 по 2025 год, а до этого много лет занимал должность генерального менеджера клуба. Именно его прошлым летом сменил Ларионов. Теперь в петербургской команде может произойти обратная рокировка.

Ранее Life.ru рассказывал, что магнитогорский «Металлург» отстранил Андрея Разина от работы из-за конфликта с хоккеистами. Директор клуба Алексей Жлоба объяснял решение разногласиями по игровым вопросам и взаимодействию внутри команды.