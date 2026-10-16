Путин предоставил гражданство РФ хоккеисту Рою и итальянскому журналисту Лоруссо

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство канадскому хоккеисту ЦСКА Джереми Рою, итальянскому журналисту Винченцо Лоруссо и ряду других иностранцев. Их имена вошли в соответствующий указ главы государства.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Рой Джереми, родившийся 14 мая 1997 года в Канаде», — говорится в документе.

29-летний Рой выступает на позиции защитника московского ЦСКА. Хоккеист родился в канадском городе Ришельё, в провинции Квебек. В 2015 году клуб «Сан-Хосе Шаркс» выбрал его во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги под общим 31-м номером. Однако за основную команду в НХЛ канадец так и не сыграл.

Профессиональную карьеру Рой продолжил в Американской хоккейной лиге, где защищал цвета «Сан-Хосе Барракуда» и «Сан-Диего Галлз». Затем он перебрался в Европу и провёл сезон в словацком «Зволене». В 2022 году хоккеист подписал контракт с подмосковным «Витязем», за который выступал три сезона. В 200 матчах КХЛ защитник набрал 88 очков, забросив 15 шайб и сделав 73 результативные передачи.

Летом 2025 года Рой перешёл в ЦСКА и заключил двухлетнее соглашение. Ранее хоккеист становился победителем Мемориала Ивана Глинки в составе юниорской сборной Канады и завоевал бронзу чемпионата мира среди игроков до 18 лет. В 2023 году он также участвовал в Матче звёзд КХЛ.

Российское гражданство по тому же указу получил 19-летний швейцарский хоккеист Итай Голан. Ранее он выступал за нижегородский клуб «Торпедо-Горький» во Всероссийской хоккейной лиге.

В список новых граждан России также вошёл итальянский журналист Винченцо Лоруссо, родившийся 16 мая 1971 года. Он известен как основатель и автор телеграм-канала «Донбасс Италия», в котором публикует материалы о событиях в Донбассе для италоязычной аудитории. Российское гражданство получили и несколько иностранных журналистов телеканала RT. Их имена также указаны в документе.

Ранее переехавший из США в Курганскую область американец Самуил Уоттс заявил о желании получить российское гражданство ради участия в выборах. Мужчина поселился вместе с семьёй в Шадринске, откуда родом его супруга Елена. В сентябре пара посетила избирательный участок в спортивной школе «Ермак», где женщина смогла проголосовать, а её муж пока лишь наблюдал за процессом. Уоттс рассказал, что считает участие в голосовании гражданским долгом и хочет получить возможность влиять на жизнь страны. Американец уже начал оформлять документы для получения российского паспорта. Супруги намерены остаться в России и воспитывать здесь детей. После завершения процедуры получения гражданства мужчина сможет участвовать в выборах на общих основаниях.