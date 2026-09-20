«Это моя мечта»: Переехавший в Шадринск американец захотел голосовать на выборах в России

Американец Самуил Уоттс, переехавший с семьёй в Шадринск Курганской области, мечтает получить гражданство РФ, чтобы самому участвовать в выборах. Об этом сообщает администрация города.

Русско-американская семья Уоттс на избирательном участке в спортшколе «Ермак». Видео © VK / Администрация города Шадринска

Русско-американская семья пришла на избирательный участок, расположенный в спортивной школе «Ермак». Елена Уоттс родом из Шадринска и смогла проголосовать, а её супруг пока только сопровождал жену.

Самуил находится в процессе оформления российского гражданства, поэтому избирательного права у него ещё нет. Супруги решили перебраться из США в Россию, где намерены жить и воспитывать детей.

«По моему личному мнению, гражданский долг каждого — в конечном итоге получить возможность голосовать, чтобы, знаете ли, управлять и диктовать, какой должна быть ваша жизнь и жизнь людей в вашей стране», — сказал Уоттс.

Американец добавил, что надеется получить российское гражданство в ближайшем будущем. «Я мечтаю однажды, надеюсь, в ближайшем будущем, стать гражданином России, чтобы тоже иметь возможность голосовать», — признался он.

Голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва проходит в Курганской области с 18 по 20 сентября. После получения гражданства Уоттс сможет участвовать в российских выборах на общих основаниях.