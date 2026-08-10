Вместо Стамбула — гражданство России: «Весёлый молочник» Уолкер оформляет документы на новый паспорт

Американец Джастас Уолкер, чья семья оказалась под угрозой выдворения из России, рассказал Life.ru о неожиданном повороте. После того как в пятницу вышло резонансное видео, фермера вызвали в органы для разъяснений. Итог совещания ошеломил: оснований для депортации нет.

С выдворением моей семьи из России очень удачно вопрос решился. После того видео в пятницу нас вызвали в органы, чтобы разъяснить всю ситуацию. После совещания нам сказали: оснований для выдворения нет. Дали разрешение, можно сказать, для понимания. Так что всё — живите спокойно, подавайте на гражданство. Мы сейчас этим и занимаемся. Джастас Уолкер Фермер

Герой мема «Весёлый молочник» признаётся, что на всякий случай уже купил билеты в Стамбул, но теперь они оказались ненужными. Отдыхать в Турции семейство не поедет — сейчас не до пляжей. Джастас, его жена и дети полностью сосредоточены на документах: собираются подавать на гражданство РФ. По его словам, вопрос решён, и об отпуске можно будет думать не раньше чем через год — когда все формальности будут позади.

«Сейчас главное — утвердить все формальности, и всё. Сделаем всей семье гражданство и тогда уже можно говорить об отдыхе будет, может, через год», — поделился фермер.

Ранее СМИ писали, что супруга и дети фермера Джастаса Уолкера могли нарушить миграционное законодательство. В начале августа им требовалось подтвердить своё пребывание в миграционной службе, но этого не произошло. Кроме того, супруга уезжала в Красноярский край, не уведомив ведомство, а ещё в 2021 году семья закрыла ИП после истечения срока документов на проживание.