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Регион
Опубликовано 20 сентября, 09:12

Памфилова заявила о «ненависти ко всему русскому» в странах Балтии

Обложка © ТАСС /Петр Ковалев

Обложка © ТАСС /Петр Ковалев

Страны Балтии отвечают «ненавистью ко всему русскому» на возможности, которые в своё время получили в составе СССР. Такое мнение высказала председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге о ходе выборов.

Тему Латвии, Литвы и Эстонии глава Центризбиркома затронула, говоря об организации голосования российских граждан за рубежом.

«Их отношение к стране, которая во многом помогла им получить хорошее образование, сохранила их национальные языки, всю их культуру. Вкладывал Советский Союз огромные средства в их развитие», — сказала Памфилова.

По её оценке, сегодня страны Балтии стремятся максимально дистанцироваться от России.

«Вот они платят нам сейчас такой «благодарностью», ненавистью ко всему русскому», — заявила председатель ЦИК.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва проходят с 18 по 20 сентября. Одновременно в регионах проходят кампании других уровней.

Захарова: В Латвии и Эстонии оказывают давление на россиян, желающих голосовать
Захарова: В Латвии и Эстонии оказывают давление на россиян, желающих голосовать

Ранее Life.ru рассказывал, что для россиян из Латвии, Литвы, Эстонии и Польши организовали дополнительные пункты голосования на российской границе.

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Наталья Демьянова
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