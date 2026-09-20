Памфилова заявила о «ненависти ко всему русскому» в странах Балтии
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Страны Балтии отвечают «ненавистью ко всему русскому» на возможности, которые в своё время получили в составе СССР. Такое мнение высказала председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге о ходе выборов.
Тему Латвии, Литвы и Эстонии глава Центризбиркома затронула, говоря об организации голосования российских граждан за рубежом.
«Их отношение к стране, которая во многом помогла им получить хорошее образование, сохранила их национальные языки, всю их культуру. Вкладывал Советский Союз огромные средства в их развитие», — сказала Памфилова.
По её оценке, сегодня страны Балтии стремятся максимально дистанцироваться от России.
«Вот они платят нам сейчас такой «благодарностью», ненавистью ко всему русскому», — заявила председатель ЦИК.
Выборы депутатов Государственной думы IX созыва проходят с 18 по 20 сентября. Одновременно в регионах проходят кампании других уровней.
Ранее Life.ru рассказывал, что для россиян из Латвии, Литвы, Эстонии и Польши организовали дополнительные пункты голосования на российской границе.
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