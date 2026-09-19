В Латвии и Эстонии российские граждане, планирующие участвовать в выборах в Госдуму, сталкиваются с проверками возле посольств России. Об этом ИС «Вести» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, полиция проверяет документы у людей, которые приходят в российские посольства, и фиксирует сведения о посетителях. Дипломат связала такие действия с попытками помешать россиянам принять участие в голосовании. Захарова указала, что подобные проверки происходят непосредственно у российских диппредставительств в двух странах Балтии. По её словам, правоохранители фактически ведут учёт тех, кто приходит в посольства.

Ранее Мария Захарова заявила, что украинские власти используются НАТО для попыток сорвать проведение выборов в России. По словам дипломата, атаки на избирательные участки и представителей участковых комиссий являются частью этой деятельности. Захарова также обвинила Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ударах с использованием беспилотников по объектам, связанным с голосованием, и заявила о «чудовищных терактах» против руководителей участковых избирательных комиссий.