Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября, 20:49

Захарова: В Латвии и Эстонии оказывают давление на россиян, желающих голосовать

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Латвии и Эстонии российские граждане, планирующие участвовать в выборах в Госдуму, сталкиваются с проверками возле посольств России. Об этом ИС «Вести» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, полиция проверяет документы у людей, которые приходят в российские посольства, и фиксирует сведения о посетителях. Дипломат связала такие действия с попытками помешать россиянам принять участие в голосовании. Захарова указала, что подобные проверки происходят непосредственно у российских диппредставительств в двух странах Балтии. По её словам, правоохранители фактически ведут учёт тех, кто приходит в посольства.

Число проголосовавших за рубежом россиян превысило 23 тысячи, сообщила Захарова
Число проголосовавших за рубежом россиян превысило 23 тысячи, сообщила Захарова

Ранее Мария Захарова заявила, что украинские власти используются НАТО для попыток сорвать проведение выборов в России. По словам дипломата, атаки на избирательные участки и представителей участковых комиссий являются частью этой деятельности. Захарова также обвинила Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ударах с использованием беспилотников по объектам, связанным с голосованием, и заявила о «чудовищных терактах» против руководителей участковых избирательных комиссий.

Главные заявления дипломатов, отношения России с другими странами и международная повестка — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Латвия
  • Эстония
  • Выборы — 2026
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar