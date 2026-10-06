«Металлург» временно отстранил Андрея Разина от поста главного тренера

Магнитогорский «Металлург» временно отстранил Андрея Разина от работы на посту главного тренера команды. Исполняющим обязанности наставника назначен Владимир Воробьёв. Директор клуба Алексей Жлоба подтвердил, что решение связано с серьёзными разногласиями между тренером и хоккеистами.

В клубе рассчитывают таким образом остановить дальнейшую эскалацию конфликта и оценить ситуацию без дополнительного давления. О дальнейшей судьбе Разина планируется сообщить позднее.

Разин возглавляет «Металлург» с 2023 года. Под его руководством магнитогорская команда выиграла Кубок Гагарина в 2024-м, а в сезоне-2025/26 взяла Кубок Континента и установила рекорд КХЛ по числу голов за регулярный чемпионат.

Ранее Life.ru сообщал, что «Металлург» разгромил «Авангард» и продлил победную серию до пяти матчей. Тогда команда Разина набрала 17 очков после десяти встреч и закрепилась среди лидеров Восточной конференции.