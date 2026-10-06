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Регион
Опубликовано 6 октября, 16:09

«Металлург» временно отстранил Андрея Разина от поста главного тренера

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Магнитогорский «Металлург» временно отстранил Андрея Разина от работы на посту главного тренера команды. Исполняющим обязанности наставника назначен Владимир Воробьёв. Директор клуба Алексей Жлоба подтвердил, что решение связано с серьёзными разногласиями между тренером и хоккеистами.

В клубе рассчитывают таким образом остановить дальнейшую эскалацию конфликта и оценить ситуацию без дополнительного давления. О дальнейшей судьбе Разина планируется сообщить позднее.

Разин возглавляет «Металлург» с 2023 года. Под его руководством магнитогорская команда выиграла Кубок Гагарина в 2024-м, а в сезоне-2025/26 взяла Кубок Континента и установила рекорд КХЛ по числу голов за регулярный чемпионат.

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Ранее Life.ru сообщал, что «Металлург» разгромил «Авангард» и продлил победную серию до пяти матчей. Тогда команда Разина набрала 17 очков после десяти встреч и закрепилась среди лидеров Восточной конференции.

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Александра Мышляева
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