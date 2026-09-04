Кто фаворит Кубка Гагарина 2027: шансы «Локомотива», «Авангарда», ЦСКА и «Металлурга»

«Локомотив» идёт за историческим третьим Кубком Гагарина подряд, «Авангард» собрал мощнейший состав, «Металлург» выиграл прошлую регулярку, а Игорь Никитин продолжает перестраивать ЦСКА. Life.ru разбирает главных претендентов на Кубок Гагарина — 2027 перед стартом сезона КХЛ.

Назвать одного очевидного будущего чемпиона на этот раз трудно. Президент ФХР Владислав Третьяк перед сезоном отмечал, что явного фаворита не видит. Среди основных соперников «Локомотива» чаще всего называют «Авангард», ЦСКА, «Металлург», «Ак Барс», СКА и московское «Динамо».

«Локомотив»: сможет ли выиграть третий Кубок подряд

Первый кандидат — просто потому, что чемпион пока не проиграл свой титул.

«Локомотив» взял Кубок Гагарина в 2025-м, защитил его в 2026-м и теперь может сделать то, чего в КХЛ ещё не удавалось никому, — выиграть главный трофей три раза подряд.

Летом в Ярославле произошла важнейшая перемена. Чемпионскую команду возглавил Дмитрий Квартальнов, до этого работавший с минским «Динамо». Костяк состава удалось сохранить, поэтому тренеру не приходится строить новую команду с нуля.

Главный вопрос скорее психологический и физический: выдержит ли одна и та же группа игроков третий подряд длинный поход за Кубком, когда вся лига уже несколько сезонов строит игру с оглядкой на Ярославль.

Вердикт Life.ru: претендент №1 по статусу, но третья победа подряд будет сложнее предыдущих двух.

«Локомотив» и «Авангард» входят в новый сезон в числе главных претендентов на Кубок Гагарина — весной омичи уступили ярославцам лишь в седьмом матче полуфинальной серии. Фото © РИА Новости / Ярослав Неелов

«Авангард»: возможно, самый опасный соперник чемпиона

Если выбирать команду, сильнее всего прибавившую летом, одним из первых в списке будет «Авангард».

Омичи и без того дошли до полуфинала прошлого Кубка Гагарина и лишь в седьмом матче уступили «Локомотиву». Причём по ходу серии команда Ги Буше вела 3–1.

А летом состав стал ещё глубже. В Омск пришли Джошуа Ливо, Егор Афанасьев, Иван Просветов, Седрик Пакетт и Кирилл Адамчук. Ливо — один из наиболее результативных легионеров последних сезонов КХЛ, а Просветов значительно усиливает и без того качественную вратарскую линию.

Перед стартом есть проблема — травмы нескольких игроков. Но для Кубка Гагарина куда важнее состояние команды весной.

Вердикт Life.ru: главный конкурент «Локомотива» и, возможно, команда с самым высоким потолком.

«Металлург»: лучшая регулярка уже была — теперь нужен Кубок

Магнитогорский «Металлург» выиграл Кубок Континента в сезоне-2025/26 и установил рекорд КХЛ по количеству голов за одну регулярку — 252 шайбы. Команда Андрея Разина затем добралась до бронзовых медалей Кубка Гагарина.

Главный плюс Магнитогорска — система уже работает. Команде не требуется несколько месяцев, чтобы понять требования тренера или сыграть новые сочетания.

«Металлург» потерял нескольких заметных хоккеистов, но летом усилил состав и входит в новый сезон как один из главных фаворитов Востока.

Вердикт Life.ru: один из наиболее надёжных вариантов. Особенно если прошлогодняя сверхяркая регулярка в этот раз будет превращена в более прагматичный хоккей весной.

Магнитогорский «Металлург» выиграл регулярный чемпионат-2025/26 и установил рекорд КХЛ по результативности, забросив 252 шайбы. Фото © РИА Новости / Михаил Синицын

ЦСКА: второй сезон нового проекта Игоря Никитина

ЦСКА невозможно выбрасывать из чемпионской гонки хотя бы из-за фигуры Игоря Никитина.

Именно Никитин создал чемпионский «Локомотив», а теперь второй сезон строит новую команду в Москве. Летом в ЦСКА, в частности, вернулся Максим Мамин.

В предыдущем чемпионате армейцы ещё выглядели командой в процессе перестройки. Теперь времени на этот аргумент становится меньше.

Вердикт Life.ru: потенциальный чемпион, если команда Никитина сделает ожидаемый шаг вперёд.

ЦСКА проводит второй сезон перестройки под руководством Игоря Никитина и остаётся одним из потенциальных претендентов на Кубок Гагарина. Фото © РИА Новости / Алексей Мальгавко

«Ак Барс»: финалист, которого рано списывать

Казанцы весной дошли до финала Кубка Гагарина и лишь там уступили «Локомотиву» — 2–4.

Лето для «Ак Барса» получилось сложнее, чем для некоторых конкурентов: состав потерял несколько заметных фигур. Поэтому перед стартом Казань выглядит менее очевидным фаворитом, чем действующий чемпион или «Авангард».

Но опыт длинного плей-офф и сама способность команды пройти до финала никуда не исчезли.

Вердикт Life.ru: второй эшелон фаворитов, способный весной снова превратиться в первый.

СКА и московское «Динамо»: две команды с огромным потолком

СКА провёл заметную летнюю селекцию. В Санкт-Петербург перебрались Данил Аймурзин, Василий Глотов и вернувшийся из Северной Америки Даниил Мироманов.

Московское «Динамо», напротив, пережило тренерскую перестройку. Теперь командой руководит Леонид Тамбиев, а летом бело-голубые провели заметную перекройку состава.

Обе команды обладают ресурсами для борьбы за Кубок, но перед стартом вопросов к ним больше, чем к «Локомотиву», «Авангарду» или «Металлургу».

Наш рейтинг фаворитов Кубка Гагарина — 2027 перед стартом

Первый эшелон: «Локомотив», «Авангард», «Металлург».

Очень близко: ЦСКА, «Ак Барс».

Способны ворваться в гонку: СКА, московское «Динамо», минское «Динамо».