«Ак Барс» прервал серию из четырёх поражений, обыграв «Шанхай»

Казанский «Ак Барс» победил китайский клуб «Шанхай Дрэгонс» со счётом 3:2 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене», где китайская команда принимает соперников. Победа помогла казанцам остановить серию из четырёх поражений подряд.

В составе «Ак Барса» дважды отличился Кирилл Семёнов, который забросил шайбы на 17-й минуте и в начале овертайма. Ещё один гол на 52-й минуте записал на свой счёт Дмитрий Кателевский. У «Шанхая» отличились Бретт Мюррэй и Дэвид Чен, поразившие ворота соперника на 51-й и 54-й минутах соответственно.

До встречи с китайским клубом казанцы уступили четырём соперникам подряд. На домашнем льду команда проиграла челябинскому «Трактору» (2:3), ярославскому «Локомотиву» (0:2), череповецкой «Северстали» (1:4) и «Сочи» (2:3). «Шанхай» тоже переживает неудачный отрезок — поражение от «Ак Барса» стало для него третьим подряд. Ранее команда уступила минскому «Динамо» (2:3) и «Трактору» (2:6).

Обе команды занимают шестые места в своих конференциях: «Шанхай» набрал 18 очков в 14 матчах на Западе, а «Ак Барс» заработал 17 очков за 16 игр на Востоке. Следующий матч китайский клуб проведёт 19 октября в гостях у «Сочи», а казанцы днём ранее сыграют на выезде с минским «Динамо».

Ранее Life.ru писал, что СКА рассматривает отставку Игоря Ларионова. Вместо него у руля команды могут стать отстранённый от руководства «Металлурга» Андрей Разин или экс-тренер петербуржцев Роман Ротенберг.