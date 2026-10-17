Трое вне игры: Алонсо рассказал о потерях «Челси» перед матчем с «Эвертоном»

Эмануэль Эмега, Джейми Гиттенс и капитан Рис Джеймс не помогут «Челси» в выездном матче с «Эвертоном» в седьмом туре АПЛ. О состоянии футболистов главный тренер лондонцев Хаби Алонсо рассказал официальному сайту клуба.

Ближе остальных к возвращению Эмега: тренер рассчитывает, что нападающий возобновит тренировки на следующей неделе. В четверг форвард почувствовал небольшой дискомфорт и пока не готов к игре на сто процентов. Перешедший летом из «Страсбура» Эмега ещё не дебютировал за лондонцев. Алонсо высоко оценил его скорость и умение атаковать свободные зоны, но подчеркнул, что сначала нападающему необходимо полностью восстановиться.

Гиттенсу предстоит пропустить ещё несколько недель. Вингер получил травму в расположении молодёжной сборной Англии, точную дату его возвращения тренер не назвал. Джеймс также выбыл на несколько недель после операции на колене. По словам Алонсо, хирургическое вмешательство прошло успешно. Несмотря на вынужденную паузу, капитан останется рядом с командой и продолжит поддерживать партнёров.

Ранее Life.ru рассказывал о переходе Моргана Роджерса из «Астон Виллы» в «Челси». Английский футболист подписал контракт до 2033 года, назвав возможность работать с Алонсо одной из причин своего выбора.