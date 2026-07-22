Морган Роджерс стал игроком «Челси», подписав контракт до 2033 года

«Челси» объявил о переходе нападающего сборной Англии Моргана Роджерса из «Астон Виллы». Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до 2033 года, а к работе с командой тренера Хаби Алонсо он приступит перед началом сезона-2026/27. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Роджерс отметил, что давно следил за лондонским клубом и с детства испытывал к нему особое отношение. По словам форварда, его привлекли масштаб «Челси», новый проект команды и возможность работать под руководством Алонсо.

«Я очень взволнован. Для меня «Челси» — самый великий клуб Лондона, и я всегда восхищался им с самого детства. Я очень воодушевлён этим проектом с новым тренером, нашими игроками и тем направлением, в котором движется клуб. Именно поэтому я здесь и с нетерпением жду начала работы», — сказал он.

В «Астон Вилле» английский футболист сформировался как один из наиболее заметных молодых атакующих игроков Премьер-лиги. За время выступлений за клуб из Бирмингема он провёл 85 матчей в чемпионате Англии, отметившись 40 голами и результативными передачами. При его участии команда дважды добивалась высоких результатов в еврокубках и вошла в число лидеров национального первенства.

Роджерс также закрепился в составе сборной Англии. После дебюта за национальную команду в ноябре 2024 года он провёл 22 встречи за «трёх львов» и вошёл в заявку команды на чемпионат мира этого лета. В «Челси» рассчитывают, что универсальный атакующий игрок усилит линию нападения и станет частью обновления состава под руководством Алонсо.

Напомним, в первом тайме матча за третье место на чемпионате мира — 2026 в Майами сборная Англии показала впечатляющую игру, разгромив команду Франции. Уже на третьей минуте англичане открыли счёт благодаря голу Деклана Райса. Эзри Конса удвоил преимущество своей команды на 18-й минуте. Букайо Сака, который до этого не отличался в матче, перед самым перерывом оформил дубль, забив дважды: на 37-й минуте и в добавленное время. В итоге сборная Англии одержала победу со счётом 6:4.