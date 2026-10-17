«Измены и унижение»: Призёрка Олимпиады бросила игрока «Зенита» спустя год после свадьбы

Серебряная призёрка Олимпийских игр в Токио Анастасия Ильянкова объявила о расставании с волейболистом петербургского «Зенита» Романом Пакшиным спустя чуть больше года после свадьбы. Причиной разрыва гимнастка назвала неверность и унизительное отношение со стороны супруга.

«Измены и унижение со стороны Романа Пакшина! Поэтому будет понятно и ясно всем. Больше не пишите мне про него, меня уже это не касается!» — написала спортсменка в ответ на вопрос подписчика в соцсетях.

Ильянкова также дала понять, что больше не намерена обсуждать свою личную жизнь публично. Она поблагодарила подписчиков за внимание и объявила эту историю завершённой. Сам Пакшин обвинения бывшей возлюбленной пока не комментировал.

Спортсмены поженились в июне 2025 года в Кемерове. Их знакомство началось в интернете, а предложение руки и сердца волейболист сделал на яхте ещё в мае 2024-го. До перехода в петербургский «Зенит» Пакшин выступал за «Кузбасс», где был капитаном команды.

Ильянкова завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио в упражнениях на разновысоких брусьях, а в 2019 году стала чемпионкой Европы. В январе 2025-го гимнастка объявила о завершении профессиональной карьеры из-за проблем со здоровьем. Её супруг продолжает выступать за «Зенит».