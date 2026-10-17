Развод доковылял до бизнеса: ФНС закрыла прогоревшую фирму Бузовой и Тарасова

Федеральная налоговая служба ликвидировала компанию, которую Ольга Бузова открыла вместе с бывшим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, и своей сестрой Анной. Совместный бизнес экс-супругов закрылся спустя почти десять лет после их развода. Об этом сообщает SHOT.

История предприятия началась в 2012 году, когда Бузова ещё состояла в браке с Тарасовым. Вместе с родственниками они решили заняться продажей бижутерии и открыли магазины Bijoux Room. Покупателям предлагали браслеты, цепочки и другие украшения.

В 2016 году телеведущая и футболист развелись. После расставания дела совместного предприятия, по данным телеграм-канала, постепенно пошли на спад.

Финансовые трудности отразились на отчётности фирмы. Как указывается в публикации, 2019 год компания завершила с убытками, исчислявшимися миллионами рублей. После этого предприятие вовсе перестало предоставлять финансовую отчётность.

Впоследствии было подано заявление о ликвидации юридического лица. Процедуру завершили, и компания прекратила существование.

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