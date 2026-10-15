Налоговая внесла Самойлову в стоп-лист после проверки косметического бренда

Оксана Самойлова на три года попала в чёрный список Федеральной налоговой службы из-за проблем с косметическим брендом Sammy Beauty. Блогерша лишилась возможности регистрировать новые компании и занимать руководящие должности в других организациях.

В конце сентября инспекторы внезапно нагрянули по юридическому адресу ООО «Семми бьюти», однако не обнаружили там фирму. После этого предпринимательницу внесли в ограничительный перечень ФНС. Как утверждает телеграм-канал, причиной столь серьёзных последствий стала бюрократическая ошибка.

Сам бренд специализируется на производстве уходовой и декоративной косметики. При этом Самойлова не является единственной владелицей предприятия. Ей принадлежит половина бизнеса, тогда как оставшиеся 50% находятся у Mixit, пишет «База».

Ранее Life.ru рассказывал о задолженности Самойловой перед налоговой и Роскомнадзором на сумму свыше четырёх миллионов рублей. В мае 2026 года стало известно, что обязательства блогерши перед ФНС превышали 3,3 миллиона. Ещё более 714 тысяч рублей приходилось на отчисления за интернет-рекламу.