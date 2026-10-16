«Розовые очки окончательно спали»: Юлия Савичева разводится с мужем после 12 лет брака

Певица Юлия Савичева объявила о разводе с композитором Александром Аршиновым после 12 лет брака. Артистка призналась, что последние полгода переживает сильный стресс и уже съехала из их общей квартиры. О переменах в личной жизни она рассказала поклонникам в соцсетях.

«Вот уже полгода я в диком стрессе. Моя жизнь перевернулась с ног на голову. Сейчас я нахожусь в процессе развода с мужем. Розовые очки окончательно спали с моих глаз», — написала Савичева.

Причину расставания певица раскрывать не стала. По её словам, справляться с переживаниями ей вновь помогает музыка. Особенно тяжело артистка восприняла демозапись новой песни «Я не люблю тебя», которая пришла ей как раз во время переезда из семейной квартиры.

«Я слушала и рыдала. Музыка всегда помогала мне выразить то, что внутри. Несмотря ни на что, я иду вперёд дальше. Я знаю, что всё будет хорошо», — поделилась исполнительница.

Савичева и Аршинов познакомились задолго до свадьбы и поженились в октябре 2014 года, спустя десять лет отношений. В 2017 году у супругов родилась дочь Анна, которой сейчас девять лет. Как родители планируют решать вопросы воспитания ребёнка после развода, пока неизвестно.

На фоне личных потрясений Савичева продолжает заниматься музыкой. Новая композиция «Я не люблю тебя» стала для неё особенно значимой, поскольку появилась в один из самых тяжёлых периодов жизни.

Ранее Life.ru рассказывал о свадьбе Юлии Савичевой и Александра Аршинова. Торжество состоялось в октябре 2014 года в торговом центре VEGAS Крокус Сити. Певица посвятила супругу композицию «Невеста», а во время первого танца молодожёнов не смогла сдержать слёз.

Напомним, в августе Юлия Савичева объявила о паузе в соцсетях из-за критики. Артистка рассказала, что столкнулась с многочисленными обсуждениями своего нового музыкального стиля — гроулинга. Пользователи также активно комментировали её внешний вид.