Теперь в сердце живёт рок: Юлия Савичева подняла цены за свой «экстрим-вокал»

Юлия Савичева повысила стоимость выступлений на частных мероприятиях после смены музыкального образа. По данным телеграм-канала SHOT, теперь певица просит за корпоративы около 3 млн рублей — раньше её гонорар составлял примерно 1,5–2 млн.

Юлия Савичева на концерте в новом образе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tanya.lion

Рост цены связывают с новым этапом в карьере артистки: Савичева сменила привычный поп-образ, сделала акцент на рок-музыке и добавила в программу элементы экстремального вокала.

При этом на частных мероприятиях певица продолжает исполнять не только новые композиции, но и известные хиты прошлых лет, включая «Если в сердце живёт любовь» и «Высоко».

Изменения коснулись не только программы, но и технических условий выступлений. Согласно райдеру, артистке требуется перелёт бизнес-классом, а для трёх гитар должны быть предусмотрены отдельные места в салоне самолёта.

Также в требованиях указано проживание минимум в полулюксе пятизвёздочного отеля, суточные в размере 10 тысяч рублей, специальное питание и кофе без кофеина. Кроме того, Савичева попросила присутствие сотрудницы в гримёрке, которая сможет помогать с костюмами и переодеванием во время шоу.

За последние годы певица неоднократно рассказывала о желании уйти от прежнего образа и развиваться в рок-направлении. Её эксперименты с экстрим-вокалом вызвали разную реакцию у слушателей, но артистка продолжает развивать новое звучание.

Юлия Савичева в последнее время экспериментирует с новым звучанием и уходит от привычного образа поп-исполнительницы. Ранее Life.ru писал о реакции врача-фониатра на её переход к рок-вокалу и использованию гроулинга: специалист отметил, что такая техника требует правильной подготовки и при чрезмерной нагрузке может быть опасна для голоса.