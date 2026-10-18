«Уходи с поля»: Матч «Ахмата» и «Зенита» завершился потасовкой

Победа петербургского «Зенита» над грозненским «Ахматом» со счётом 3:2 обернулась громким скандалом с участием Александра Соболева. После напряжённой концовки футболист едва не сцепился с соперником, а разнимать участников конфликта пришлось окружающим.

Искрой для разбирательства стала реплика полузащитника гостей Калиду Сидибе. В добавленное время он обратился к нападающему хозяев со словами «Уходи с поля». Форвард отреагировал крайне эмоционально и попытался выяснить отношения. Одноклубники удерживали его от дальнейшего столкновения, однако избежать наказания не удалось — арбитр показал Соболеву жёлтую карточку.

Сам поединок 11-го тура РПЛ на «Газпром-Арене» получился не менее горячим. На 25-й минуте Лечи Садулаев обеспечил грозненцам преимущество. После перерыва Арсен Адамов неудачно сыграл у собственных ворот и восстановил равенство, а затем Максим Глушенков вывел сине-бело-голубых вперёд.

На 86-й минуте Мохамед Конате вновь сровнял счёт, но последнее слово осталось за хозяевами. Уже в компенсированное время Джон Джон забил решающий мяч, принеся команде Сергея Семака три очка.

Финальный свисток не положил конец противостоянию. Сидибе попытался продолжить разговор с Соболевым возле подтрибунного помещения. Благодаря успеху петербуржцы набрали 24 балла и вышли на первую строчку чемпионата. В активе «Ахмата» осталось 11 очков.

Ранее Life.ru сообщал, что Соболев спровоцировал массовую стычку в матче за Суперкубок России. После гола в ворота бывшей команды, московского «Спартака», нападающий демонстративно указал болельщикам на свою фамилию. Это вызвало недовольство соперников, и конфликт быстро перерос в потасовку.