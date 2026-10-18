Месси забивал — Миранчук восхищался: Дубль принёс аргентинцу рекорд и победу над «Атлантой»
Месси забил два мяча «Атланте» и стал рекордсменом MLS по ассистам
Обложка © ТАСС / EPA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Лионель Месси установил уникальное достижение в североамериканской футбольной лиге MLS, став первым игроком с 15 и более голевыми передачами в трёх сезонах подряд. Новый рекорд аргентинец оформил в победной встрече «Интер Майами» с «Атлантой» (3:1).
Матч 31-го тура превратился в очередной бенефис 39-летнего нападающего. На 56-й минуте он поразил ворота соперника, а спустя всего четыре минуты вновь отправил мяч в сетку. Кроме того, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» отметился результативным пасом.
Теперь в активе легендарного нападающего 23 гола и 15 ассистов в нынешнем розыгрыше. Его невероятная продуктивность продолжает удивлять даже наставника флоридского клуба Кристиана Гонсалеса.
«Не верится, что он делает это в 39 лет», — признался специалист после финального свистка.
Благодаря очередному яркому выступлению аргентинец увеличил свои шансы на получение «Золотой бутсы» MLS. Одновременно он приблизился к беспрецедентному достижению: третьему подряд признанию самым ценным футболистом лиги (MVP).
В составе проигравшей команды все 90 минут провёл российский полузащитник Алексей Миранчук. Однако на этот раз отличиться голом или результативной передачей ему не удалось.
Ранее Life.ru сообщал, что Месси установил рекорд чемпионатов мира по количеству голевых передач. В полуфинале мундиаля 2026 года аргентинец дважды ассистировал партнёрам, доведя число результативных пасов на мировых первенствах до 12.