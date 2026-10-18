Месси забивал — Миранчук восхищался: Дубль принёс аргентинцу рекорд и победу над «Атлантой»

Лионель Месси установил уникальное достижение в североамериканской футбольной лиге MLS, став первым игроком с 15 и более голевыми передачами в трёх сезонах подряд. Новый рекорд аргентинец оформил в победной встрече «Интер Майами» с «Атлантой» (3:1).

Матч 31-го тура превратился в очередной бенефис 39-летнего нападающего. На 56-й минуте он поразил ворота соперника, а спустя всего четыре минуты вновь отправил мяч в сетку. Кроме того, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» отметился результативным пасом.

Теперь в активе легендарного нападающего 23 гола и 15 ассистов в нынешнем розыгрыше. Его невероятная продуктивность продолжает удивлять даже наставника флоридского клуба Кристиана Гонсалеса.

«Не верится, что он делает это в 39 лет», — признался специалист после финального свистка.

Благодаря очередному яркому выступлению аргентинец увеличил свои шансы на получение «Золотой бутсы» MLS. Одновременно он приблизился к беспрецедентному достижению: третьему подряд признанию самым ценным футболистом лиги (MVP).

В составе проигравшей команды все 90 минут провёл российский полузащитник Алексей Миранчук. Однако на этот раз отличиться голом или результативной передачей ему не удалось.