Месси едва сдержал слёзы после прощальной речи за сборную Аргентины

Лионель Месси едва сдержал слёзы после прощальной речи на своём последнем матче за сборную Аргентины. Камера крупным планом сняла футболиста во время заключительной церемонии на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе.

Камеры поймали Месси со слезами на глазах после прощания со сборной. Видео © YouTube / Epic Football Flashback

Эпизод произошёл уже после того, как Месси обратился к болельщикам и попрощался с национальной командой. Затем на поле продолжилась праздничная программа, одним из участников которой стала аргентинская певица Soledad Pastorutti. Она исполнила песню «Brindis». Месси в этот момент находился рядом с партнёрами по сборной и наблюдал за выступлением. Во время трансляции камера показала его крупным планом: футболист стоял с покрасневшими глазами.

Месси начал плакать ещё по дороге на стадион. Камеры сняли футболиста в автобусе сборной, когда вдоль маршрута команды собрались болельщики. Он несколько раз вытирал слёзы, наблюдая за встречавшими автобус людьми.

На «Монументале» присутствовали более 85 тыс. зрителей. На десятой минуте игру остановили примерно на минуту в честь номера, под которым Месси выступал за национальную команду. Трибуны устроили ему овацию, после чего встреча продолжилась.

Аргентина победила Бенин со счётом 3:0. Месси поучаствовал во всех трёх голах: дважды ассистировал партнёрам, а на 71-й минуте реализовал пенальти. Этот мяч стал для него 126-м за национальную команду. Последнюю игру аргентинец провёл под номером 10 в своём 208-м матче за сборную.

После финального свистка на стадионе прошли световое и дрон-шоу, а Месси обратился к болельщикам. Футболист заявил, что хотел бы продолжать выступать за национальную команду, однако понимает, что этот этап его карьеры завершён.

«Я всегда отдавал всего себя. Я бы хотел играть всю свою жизнь. Но я понимаю, что глава окончена», — сказал Месси после игры.

Футболист завершил международную карьеру спустя 21 год после дебюта за основную сборную Аргентины. За это время он выиграл чемпионат мира 2022 года, Кубок Америки в 2021 и 2024 годах и Финалиссиму-2022. На клубном уровне Месси продолжит выступать за «Интер Майами»: его действующий контракт рассчитан до конца сезона MLS 2028 года.

Ранее Месси назвал день прощального матча за сборную Аргентины самым грустным в своей карьере. После победы над Бенином футболист обратился к болельщикам и поблагодарил их за многолетнюю поддержку. Аргентинец отметил, что после завершения международной карьеры продолжит следить за выступлениями национальной команды уже в качестве болельщика. Месси также подчеркнул, что гордится тем, что на протяжении многих лет представлял Аргентину.