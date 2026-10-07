Месси назвал прощание со сборной самым грустным днём в карьере

Лионель Месси назвал день прощального матча за сборную Аргентины самым грустным в своей карьере. Об этом форвард заявил после победы над Бенином со счётом 3:0, которая стала его последней игрой за национальную команду перед аргентинскими болельщиками.

«Сегодня мне приходится пережить самый грустный день в карьере — я прощаюсь со сборной. Теперь я буду за неё болеть. Я люблю вас, я благодарен Богу за то, что я аргентинец. Большое спасибо», — сказал Месси, обращаясь к трибунам.

В матче с Бенином 39-летний нападающий отметился голом и двумя голевыми передачами. Месси впервые сыграл за Аргентину в августе 2005 года. За 21 год форвард провёл 208 матчей и установил национальные рекорды по числу игр и голов.