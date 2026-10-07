Гол с пенальти, фейерверк и много слёз: Аргентина проводила Месси

Сборная Аргентины обыграла Бенин со счётом 3:0 в товарищеском матче, который стал последним для Лионеля Месси в национальной команде. 39-летний капитан завершил международную карьеру голом с пенальти и двумя результативными передачами.

Перед стартовым свистком на стадионе прошла церемония в честь Месси. Главный тренер Аргентины Лионель Скалони и сам капитан не смогли сдержать слёз. Наставник обнял своего футболиста и сказал ему несколько слов благодарности.

Особый момент наступил на 10-й минуте. Судья остановил игру, а трибуны встретили Месси овацией. Болельщики, футболисты обеих команд и тренеры поднялись со своих мест и несколько минут аплодировали аргентинскому капитану с десятым номером на спине. Месси помахал трибунам и продолжил матч.

Последний матч Лионеля Месси в сборной Аргентины. Видео © X / Selección Argentina

Первый тайм прошёл без голов, а дальше игра превратилась в настоящий прощальный вечер капитана. Аргентинец дважды помог партнёрам голевыми передачами, а затем реализовал пенальти. В итоге команда Скалони победила Бенин со счётом 3:0, а Месси завершил последний матч за сборную с тремя результативными действиями.

Последний матч Лионеля Месси в сборной Аргентины. Фото © X / Selección Argentina

Месси впервые сыграл за Аргентину в августе 2005 года. За 21 год форвард провёл более 208 матчей и установил национальные рекорды по числу игр и голов. За сборную он забил 126 мячей и отдал 67 голевых передач.

Последний матч Лионеля Месси в сборной Аргентины. Фото © X / Selección Argentina

Главным успехом Месси в национальной команде стала победа на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Аргентинца признали лучшим игроком турнира. Кроме того, он дважды выиграл Кубок Америки — в 2021 и 2024 годах, а также взял Финалиссиму в 2022 году. Месси восемь раз становился обладателем «Золотого мяча», что остаётся рекордом в истории футбола.

После финального свистка Месси сделал круг почёта по стадиону и поблагодарил болельщиков за поддержку. Эмоции снова взяли верх — капитан не смог сдержать слёз.

«Это была невероятная гордость – носить эту футболку двадцать лет. Даже в самые темные времена. Я всегда отдавал всего себя. Я бы хотел играть всю свою жизнь. Но я понимаю, что глава окончена», — сказал Месси после игры.